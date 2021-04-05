09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
08:11  05 квітня
За добу лише один обстріл: на Донбасі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 09:02 10

В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу

05 квітня 2021, 09:02 10
Читайте также на русском языке
Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях
Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 4 квітня COVID-19 діагностували у 10179 осіб, зафіксовано 254 летальних випадки, госпіталізували 3275 осіб, 4946 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 179 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 34 666 (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 755 888 осіб;
  • одужало – 1 352 139 осіб;
  • летальних випадків – 34 587;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

коронавірус карантин МОЗ інфекції пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram