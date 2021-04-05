В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу

Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях

Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 4 квітня COVID-19 діагностували у 10179 осіб, зафіксовано 254 летальних випадки, госпіталізували 3275 осіб, 4946 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 179 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 34 666 (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 755 888 осіб;

одужало – 1 352 139 осіб;

летальних випадків – 34 587;

проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.