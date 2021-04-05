В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях

Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 4 апреля COVID-19 диагностировали у 10179 человек, зафиксировано 254 летальных случая, госпитализировали 3275 человек, 4946 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 10 179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 апреля. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника", - сообщил министр. Было осуществлено тестирований за сутки - 34 666 (в частности методом ПЦР - 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8 129). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях. За все время пандемии в Украине: заболело – 1 755 888 человек;

выздоровел – 1 352 139 человек;

летальных исходов – 34 587;

проведено ПЦР-тестов – 8 356 074. Напомним, сутками ранее было зафиксировано 13 738 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

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