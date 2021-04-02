08:41  02 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:26  02 квітня
У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні
18:39  02 квітня
Бойовики на Донбасі поранили двох наших військових й одного мирного жителя
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2021, 17:32 74

У Києві під суд піде поліцейський, який "вибивав" зізнання у вбивстві

02 квітня 2021, 17:32 74
Читайте также на русском языке
Його колеги були свідками таких дій, але нічого не зробили, щоб зупинити
Його колеги були свідками таких дій, але нічого не зробили, щоб зупинити
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці України судитимуть оперуповноваженого поліції, який катував затриманого, щоб “вибити” зізнання у вбивстві.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокурорами спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в місті Києві за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України).

Відомо, що поліцейський, намагаючись отримати зізнання підозрюваного у вчиненні вбивства, у приміщенні управління поліції декілька годин завдавав йому удари гумовою палицею по різних частинах тіла, одягав на голову протигаз та перекривав доступ повітря. Правоохоронець припинив катувати його лише після отримання зізнання.

За даними слідства, в цей час у приміщенні управління поліції перебували десятки поліцейських, які не могли не чути про знущання із затриманого. Однак вони не лише не припинили такі неправомірні дії свого колеги, а й фактично сприяли приховуванню цього злочину, зокрема шляхом неповідомлення про такий факт.

Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся на поліцейську в метро, через що у жінки струс мозку.

Україна кримінал убивство поліція кримінальна справа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua