У Києві під суд піде поліцейський, який "вибивав" зізнання у вбивстві

Його колеги були свідками таких дій, але нічого не зробили, щоб зупинити

Його колеги були свідками таких дій, але нічого не зробили, щоб зупинити

Фото з відкритих джерел

У столиці України судитимуть оперуповноваженого поліції, який катував затриманого, щоб “вибити” зізнання у вбивстві.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора. Повідомляється, що прокурорами спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в місті Києві за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України). Відомо, що поліцейський, намагаючись отримати зізнання підозрюваного у вчиненні вбивства, у приміщенні управління поліції декілька годин завдавав йому удари гумовою палицею по різних частинах тіла, одягав на голову протигаз та перекривав доступ повітря. Правоохоронець припинив катувати його лише після отримання зізнання. За даними слідства, в цей час у приміщенні управління поліції перебували десятки поліцейських, які не могли не чути про знущання із затриманого. Однак вони не лише не припинили такі неправомірні дії свого колеги, а й фактично сприяли приховуванню цього злочину, зокрема шляхом неповідомлення про такий факт. Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся на поліцейську в метро, через що у жінки струс мозку.

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