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18 марта 2021, 09:02 14

В Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев коронавируса

18 марта 2021, 09:02 14
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Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Львовской областях
Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 17 марта COVID-19 выявили у 15 053 человек, зафиксировано 267 летальных случаев, госпитализировали 4 376 человек, 6514 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

15 053 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 марта. Среди заболевших - 744 ребенка и 425 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 504 076 человек;
  • выздоровели - 1 244 190 человек;
  • летальных исходов - 29 253;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев.

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