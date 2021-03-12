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12 березня 2021, 13:06 879

Пожежа в будинку для літніх у Києві: до інциденту було виявлено 42 порушення

12 березня 2021, 13:06 879
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Власнику було надано місячний термін на усунення порушень
Власнику було надано місячний термін на усунення порушень
Фото: Facebook
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У Подільському районі столиці, де сталася пожежа у приватному пансіонаті для людей літнього віку, проводилася позапланова перевірка із 4 до 17 лютого, в ході якої було виявлено 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

У закладі проводилася позапланова перевірка із 4 до 17 лютого. Тоді було виявлено 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України, щодо яких складено відповідний акт. Власнику дано місячний термін на усунення порушень", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Срібний вік. Еліт" зареєстровано в Дарницькому районі. Районна державна адміністрація неодноразово зверталася до закладу з проханням внести дані до реєстру надавачів соціальних послуг. Проте суб’єкт здійснення діяльності на це ніяк не відреагував.

За фактом сьогоднішньої пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі".

Нагадаємо, вранці 12 березня у Подільському районі Києва виникла пожежа на даху триповерхової будівлі, де живуть літні люди.

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