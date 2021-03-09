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09 березня 2021, 21:53 8

У Кропивницькому стався вибух у квартирі багатоповерхівки

09 березня 2021, 21:53 8
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Двоє людей госпіталізовані, сімох евакуювали
Фото ДСНС
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У Кропивницькому унаслідок вибуху в квартирі 9-поверхового будинку постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

9 березня о 19:52 ... надійшло повідомлення про вибух невідомого походження, що стався у однокімнатній квартирі на 2-му поверсі 9-поверхівки по вул. Юрія Коваленка, 7, у м. Кропивницький, - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

Рятувальники повідомляють, що о 20:21 займання локалізовано на площі 30 м кв., о 20:40 пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, у результаті вибуху постраждало двоє людей, їх було госпіталізовано до лікарні, та 7 громадян було евакуйовано.

На місці події працюють рятувальники.

Як повідомлялося, 22 лютого у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.

пожежа вибух рятувальники ДСНС Кропивницький

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