В Кропивницком произошел взрыв в квартире многоэтажки

Два человека госпитализированы, семерых эвакуировали

Два человека госпитализированы, семерых эвакуировали

Фото ГСЧС

В Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

9 марта в 19:52 ... поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко, 7, в г. Кропивницкий, - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели сообщают, что в 20:21 возгорание локализовано на площади 30 кв. м, в 20:40 пожар ликвидирован.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадало два человека, их госпитализировали в больницу, и 7 граждан были эвакуированы.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщалось, 22 февраля в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.