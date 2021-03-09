В Кропивницком произошел взрыв в квартире многоэтажки
В Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали двое людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
9 марта в 19:52 ... поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, который произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко, 7, в г. Кропивницкий, - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.
Спасатели сообщают, что в 20:21 возгорание локализовано на площади 30 кв. м, в 20:40 пожар ликвидирован.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадало два человека, их госпитализировали в больницу, и 7 граждан были эвакуированы.
На месте происшествия работают спасатели.
Как сообщалось, 22 февраля в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.