У Львівській області школи можуть піти на канікули достроково через коронавірус
Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня
Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня
У Львівській області через погіршення ситуації з коронавірусом освітні установи можуть перейти на дистанційне навчання вже з вівторка, 9 березня.
Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, пише RegioNews.
"За результатами засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, професійної предвысшего і вищої освіти незалежно від форми власності, крім установи дошкільної освіти, спеціальних установ освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання", - йдеться в повідомленні.
Крім того, комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня.
Раніше повідомлялося, що у Кабміні не виключають введення нового локдауну і розширення "червоної" зони.
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