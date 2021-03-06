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06 березня 2021, 13:17 465

У Львівській області школи можуть піти на канікули достроково через коронавірус

06 березня 2021, 13:17 465
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Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня
Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня
Рixabay
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У Львівській області через погіршення ситуації з коронавірусом освітні установи можуть перейти на дистанційне навчання вже з вівторка, 9 березня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, пише RegioNews.

"За результатами засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, професійної предвысшего і вищої освіти незалежно від форми власності, крім установи дошкільної освіти, спеціальних установ освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні не виключають введення нового локдауну і розширення "червоної" зони.

коронавірус Україна школа Львів ученики

 
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