У Львівській області школи можуть піти на канікули достроково через коронавірус

Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня

Комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня

Рixabay

У Львівській області через погіршення ситуації з коронавірусом освітні установи можуть перейти на дистанційне навчання вже з вівторка, 9 березня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, пише RegioNews.

"За результатами засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, професійної предвысшего і вищої освіти незалежно від форми власності, крім установи дошкільної освіти, спеціальних установ освіти з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія рекомендувала розпочати канікули в школах з 15 березня.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні не виключають введення нового локдауну і розширення "червоної" зони.