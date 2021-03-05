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05 березня 2021, 14:59 9

У Києві різко зросла захворюваність на грип

05 березня 2021, 14:59 9
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За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб
За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб
Фото: flickr
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У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише RegioNews.

За його словами, серед хворих 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей.

"Минулого тижня у Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. З них: 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. Понад 60% хворих дітей шкільного віку", - заявив він.

В медустанови столиці доставили 754 людини, серед них - 80 дітей.

Раніше стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу.

Україна Київ грип хвороба лікарні

 
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