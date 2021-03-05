У Києві різко зросла захворюваність на грип
За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб
За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб
У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише RegioNews.
За його словами, серед хворих 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей.
"Минулого тижня у Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. З них: 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. Понад 60% хворих дітей шкільного віку", - заявив він.
В медустанови столиці доставили 754 людини, серед них - 80 дітей.
Раніше стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу.
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