У Києві різко зросла захворюваність на грип

За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб

За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб

Фото: flickr

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіли майже 15 тисяч осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише RegioNews. За його словами, серед хворих 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. "Минулого тижня у Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. З них: 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. Понад 60% хворих дітей шкільного віку", - заявив він. В медустанови столиці доставили 754 людини, серед них - 80 дітей. Раніше стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу.

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