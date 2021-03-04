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В Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19
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04 березня 2021, 09:13 42

В Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19

04 березня 2021, 09:13 42
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За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 3271 людину
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 березня COVID-19 виявили у 10 057 осіб, померло 194 пацієнтів, одужало 4 837 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 057 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 4 березня. Серед захворілих - 611 дітей і 388 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 83 086 (в тому числі методом ПЛР - 38 068, методом ІФА - 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 28 753).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 374 762 особи;
  • одужало - 1 186 873 особи;
  • летальних результатів - 26 591;
  • проведення ПЛР-тестів - 7 021 993.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 7 235 осіб.

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