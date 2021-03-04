В Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19
В Україні за 3 березня COVID-19 виявили у 10 057 осіб, померло 194 пацієнтів, одужало 4 837 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
10 057 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 4 березня. Серед захворілих - 611 дітей і 388 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 83 086 (в тому числі методом ПЛР - 38 068, методом ІФА - 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 28 753).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 374 762 особи;
- одужало - 1 186 873 особи;
- летальних результатів - 26 591;
- проведення ПЛР-тестів - 7 021 993.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 7 235 осіб.