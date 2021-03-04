Зони карантину в Україні оновили: "червоні" три області

У "помаранчевій" опинилось дев'ять областей

У "помаранчевій" опинилось дев'ять областей

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений карантинний список регіонів. В "червоній" зоні залишаються Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, передає RegioNews.

Станом на 4 березня, в "помаранчевій" зоні опинились: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта 13 регіонів в "жовтій" зоні: Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

В МОЗ попередили, що в країні стрімко росте кількість госпіталізацій. Найбільш проблемна ситуація спостерігається в Івано-Франківській (цей показник становить 140,5 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінницькій (103,4), Чернівецькій (93,7), Закарпатській (90,8), Житомирській (79,2) і Миколаївській (65,7) областях.

Нагадаємо, 23 лютого Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній".