Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: способи і покрокова інструкція

Це займає близько двох хвилин і є безкоштовним

Це займає близько двох хвилин і є безкоштовним

Від сьогодні, 1 березня, кожен в Україні може записатися на вакцинацію проти коронавірусу за допомогою порталу «Дія», однойменного застосунку, а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Міністерство цифрової інформації пояснює, як це можна зробити у "Дії", передає RegioNews.

Записатись до листа очікування може кожен. Водночас, працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись. Роботодавець самостійно внесе вас до списків та повідомить про дату щеплення. Пам'ятайте, що запис до листа очікування не є записом до лікаря.

Перший спосіб запису – через сайт

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua.

2. У розділі "послуги" виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19".

3. Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися.

4. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями в "Дії". Вас повідомлять, коли відкриється запис на щеплення.

Другий спосіб запису – через застосунок "Дія"

Щоби записатись через застосунок, необхідно:

1. Завантажити додаток та авторизуватися у ньому за допомогою Приват24, Monobank або BankID Нацбанку.

2. Перейти в меню у розділ "Послуги".

3. Серед послуг обрати "Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19".

4. Указати свою сферу діяльності та населений пункт, де саме буде зручно вакцинуватись.

Варто зазначити, що ця можливість доступна лише в останній версії застосунку – оновитись можна в App Store та Google Play.

Третій спосіб запису - через контакт-центр МОЗ

1. Зателефонуйте на номер: 0 800 60 20 19.

2. Надайте оператору свої дані. Необхідно буде вказати pеєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта.

3. Оберіть місце, в якому хочете вакцинуватися.

4. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Додамо, що зараз формується саме список очікування на вакцинацію. Коли прийде етап вакцинації групи, до якої ви належите, з вами зв’яжуться та запропонують обрати конкретну дату та час щеплення. Усі щеплення є добровільними й безоплатними. Поки що в Україні планують використовувати вакцини таких виробників: AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech, SinovacBiotech, Novavax. У сповіщенні про запис на щеплення буде вказано, яка саме вакцина доступна.

Як повідомляли 26 лютого в Мінцифрі, на COVID-вакцинацію можна буде записатися за допомогою програми "Дія". Послуга почне працювати вже з березня.