Как записаться на вакцинацию от коронавируса: способы и пошаговая инструкция
С сегодняшнего дня, 1 марта, каждый в Украине может записаться на вакцинацию против коронавируса с помощью портала «Дия», одноименного приложения, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Министерство цифровой информации объясняет, как это можно сделать в "Дии", передает RegioNews.
Записаться в лист ожидания может каждый. Вместе с тем, работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно внесет вас в списки и сообщит о дате прививки. Помните, что запись в лист ожидания не является записью к врачу.
Первый способ записи – через сайт
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
2. В разделе "услуги" выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19".
3. Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.
4. После подтверждения записи следите за уведомлениями в "Дии". Вам сообщат, когда откроется запись на прививку.
Второй способ записи – через приложение "Дія"
Чтобы записаться через приложение, необходимо:
1. Скачать приложение и авторизоваться в нем с помощью Приват24, Monobank или BankID Нацбанка.
2. Перейти в меню в раздел "Услуги".
3. Среди услуг выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19".
4. Указать свою сферу деятельности и населенный пункт, где именно будет удобно вакцинироваться.
Стоит отметить, что эта возможность доступна только в последней версии приложения – обновиться можно в App Store и Google Play.
Третий способ записи - через контакт-центр Минздрава
1. Позвоните на номер: 0 800 60 20 19.
2. Предъявите оператору свои данные. Необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код) или серию и номер паспорта.
3. Выберите место, в котором хотите вакцинироваться.
4. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Добавим, что сейчас формируется именно список ожидания на вакцинацию. Когда придет этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки. Все прививки являются добровольными и безвозмездными. Пока что в Украине планируют использовать вакцины следующих производителей: AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech, SinovacBiotech, Novavax. В извещении о записи на прививку будет указано, какая именно вакцина доступна.
Как сообщалось 26 февраля в Минцифре, на COVID-вакцинацию можно будет записаться с помощью приложения "Дия". Услуга начнет работать уже с марта.