Как записаться на вакцинацию от коронавируса: способы и пошаговая инструкция

Это занимает около двух минут и является бесплатным

Это занимает около двух минут и является бесплатным

С сегодняшнего дня, 1 марта, каждый в Украине может записаться на вакцинацию против коронавируса с помощью портала «Дия», одноименного приложения, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Министерство цифровой информации объясняет, как это можно сделать в "Дии", передает RegioNews.

Записаться в лист ожидания может каждый. Вместе с тем, работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно внесет вас в списки и сообщит о дате прививки. Помните, что запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Первый способ записи – через сайт

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua.

2. В разделе "услуги" выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19".

3. Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.

4. После подтверждения записи следите за уведомлениями в "Дии". Вам сообщат, когда откроется запись на прививку.

Второй способ записи – через приложение "Дія"

Чтобы записаться через приложение, необходимо:

1. Скачать приложение и авторизоваться в нем с помощью Приват24, Monobank или BankID Нацбанка.

2. Перейти в меню в раздел "Услуги".

3. Среди услуг выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19".

4. Указать свою сферу деятельности и населенный пункт, где именно будет удобно вакцинироваться.

Стоит отметить, что эта возможность доступна только в последней версии приложения – обновиться можно в App Store и Google Play.

Третий способ записи - через контакт-центр Минздрава

1. Позвоните на номер: 0 800 60 20 19.

2. Предъявите оператору свои данные. Необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код) или серию и номер паспорта.

3. Выберите место, в котором хотите вакцинироваться.

4. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Добавим, что сейчас формируется именно список ожидания на вакцинацию. Когда придет этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки. Все прививки являются добровольными и безвозмездными. Пока что в Украине планируют использовать вакцины следующих производителей: AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech, SinovacBiotech, Novavax. В извещении о записи на прививку будет указано, какая именно вакцина доступна.

Как сообщалось 26 февраля в Минцифре, на COVID-вакцинацию можно будет записаться с помощью приложения "Дия". Услуга начнет работать уже с марта.