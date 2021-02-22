Коронавірус в Україні: за добу виявили 3206 нових випадків
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
В Україні за 21 лютого COVID-19 діагностували у 3206 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, госпіталізували 1443 хворих, 1353 пацієнта одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
3206 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 22 лютого. Серед захворілих - 216 дітей та 78 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 307 662 особи;
- одужало - 1 147 426 осіб;
- летальних результатів - 25 156;
- проведення ПЛР-тестів - 6 714 484.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4489 осіб.
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