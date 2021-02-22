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22 лютого 2021, 08:59 231

Коронавірус в Україні: за добу виявили 3206 нових випадків

22 лютого 2021, 08:59 231
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Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 21 лютого COVID-19 діагностували у 3206 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, госпіталізували 1443 хворих, 1353 пацієнта одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

3206 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 22 лютого. Серед захворілих - 216 дітей та 78 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 307 662 особи;
  • одужало - 1 147 426 осіб;
  • летальних результатів - 25 156;
  • проведення ПЛР-тестів - 6 714 484.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4489 осіб.

МОЗ карантин коронавірус пандемія медики

 
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