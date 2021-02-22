Коронавирус в Украине: за сутки выявили 3206 новых случаев
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
В Украине за 21 февраля COVID-19 диагностировали у 3206 человек, зафиксировано 53 летальных случая, госпитализировали 1443 больных, 1353 пациента выздоровели.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
3206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 февраля. Среди заболевших - 216 детей и 78 медработников", - сообщил Степанов.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 307 662 лица;
- выздоровели - 1 147 426 человек;
- летальных исходов - 25 156;
- проведения ПЦР-тестов - 6 714 484.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 выявили у 4489 человек.
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