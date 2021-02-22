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22 февраля 2021, 08:59 206

Коронавирус в Украине: за сутки выявили 3206 новых случаев

22 февраля 2021, 08:59 206
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Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 21 февраля COVID-19 диагностировали у 3206 человек, зафиксировано 53 летальных случая, госпитализировали 1443 больных, 1353 пациента выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

3206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 февраля. Среди заболевших - 216 детей и 78 медработников", - сообщил Степанов.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 307 662 лица;
  • выздоровели - 1 147 426 человек;
  • летальных исходов - 25 156;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 714 484.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 выявили у 4489 человек.

Минздрав карантин коронавирус пандемия медики

 
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