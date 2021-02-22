В Минздраве рассказали, как будут работать мобильные бригады с COVID-вакцинации

Бригады будут делать до 5000 прививок каждая

Бригады будут делать до 5000 прививок каждая

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Мобильные бригады, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса, будут работать по 2 месяца каждая и будут делать до 5000 прививок.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Получая первые 7000 доз, мобильная бригада работает 28 дней подряд, наращивая мощности и переезжая из заведения в заведение. На 29-й день она возвращается в первое заведение и делает повторную прививку. За два месяца работы одна мобильная бригада использует 4,5 - 5 тысяч доз вакцины", - рассказал чиновник.

Кроме того, в Украину будут доставлены новые партии вакцины и будут запускаться новые мобильные бригады и пункты прививок.

Таким образом, мы развернемся до 600 мобильных бригад и 4250-ти кабинетов на территории всей Украины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас Минздрав пересматривает все алгоритмы, которые были отработаны, чтобы, когда в Украину доставят вакцины, иммунопрофилактика населения проводилась быстро и без сбоев.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca уже едут в Украину из Индии.