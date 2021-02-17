14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
17:15  17 лютого
У центрі Києва посилили охорону і можуть обмежити рух транспорту
18:01  17 лютого
На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 14:59 14

Стало відомо, якій вакцині від COVID-19 найбільше довіряють українці

17 лютого 2021, 14:59 14
Читайте также на русском языке
Вірить в успіх вакцинації кожен п’ятий українець
Вірить в успіх вакцинації кожен п’ятий українець
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Серед вакцин від COVID найбільшою довірою українців користується американо-німецька Pfizer/BioNTech (23%). У трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) та американська Moderna (12%).

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, пише RegioNews.

Приблизно однакова кількість українців довіряють російській вакцині Sputnik V (9%) і американській Novavax (8%), а трьом китайським розробкам загалом довіряє 3% опитаних.

Вірить в успіх вакцинації кожен п’ятий українець (20%), тоді як вдвічі більше число жителів країни (44%) в це не вірить, а ще третина опитаних (35%) вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково.

Водночас щодо глобального успіху вакцинації думки українців розділилися: 39% опитаних вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримується 36% жителів України, а кожен четвертий (25%) - не визначився.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина карантин опитування

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram