Ще одна компанія подала документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Україні
Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини
Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини
Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.
Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
За його словами, буквально щойно надійшла інформація про те, що Pfizer подала документи і її вакцина протягом кількох днів буде зареєстрована
"Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними... Говорячи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, сьогодні в Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК