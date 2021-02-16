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16 лютого 2021, 18:58 3

Ще одна компанія подала документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Україні

16 лютого 2021, 18:58 3
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Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини
Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини
Рixabay
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Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.

Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, буквально щойно надійшла інформація про те, що Pfizer подала документи і її вакцина протягом кількох днів буде зареєстрована

"Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними... Говорячи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca.

коронавірус Україна вакцина міністр МОЗ

 
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