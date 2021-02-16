Ще одна компанія подала документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Україні

Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини

Це вже друга компанія, яка подала сьогодні документи на реєстрацію вакцини

Рixabay

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї вакцини від COVID в Україні.

Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, буквально щойно надійшла інформація про те, що Pfizer подала документи і її вакцина протягом кількох днів буде зареєстрована

"Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними... Говорячи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca.