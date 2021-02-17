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17 февраля 2021, 11:56 4

В украинской армии за сутки 57 новых случаев коронавируса

17 февраля 2021, 11:56 4
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В целом по состоянию на сегодня в ВСУ болеют 540 человек.
В целом по состоянию на сегодня в ВСУ болеют 540 человек.
Фото из открытых источников
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В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировали 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего по состоянию на 17 февраля в ВСУ болеют 540 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 10.00 17 февраля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 525 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания, - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 15 542 человека, летальных случаев 44. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 74 человека.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 17 лютого в Збройних Силах України на гостру...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, February 17, 2021

Как сообщалось сегодня о коронавирусе в Украине, за сутки зафиксировано более четырех тысяч новых случаев заражения. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

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