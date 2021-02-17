В украинской армии за сутки 57 новых случаев коронавируса

В целом по состоянию на сегодня в ВСУ болеют 540 человек.

В целом по состоянию на сегодня в ВСУ болеют 540 человек.

Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировали 57 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего по состоянию на 17 февраля в ВСУ болеют 540 человек.

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