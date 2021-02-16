09:14  16 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб
10:01  16 лютого
В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС
08:11  16 лютого
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 09:14 265

Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб

16 лютого 2021, 09:14 265
Читайте также на русском языке
За минулу добу виявили 150 летальних випадків
За минулу добу виявили 150 летальних випадків
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні 15 лютого COVID-19 виявили у 3143 осіб, госпіталізували 915 хворих, 6189 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

3143 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 16 лютого. Серед захворілих - 182 дитини і 179 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), місті Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

За добу зробили 39 401 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 18 948, методом ІФА - 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9114).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 276 618 осіб;
  • видужало - 1 122 968 осіб;
  • летальних результатів - 24 542;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 570 806.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 виявили у 2332 осіб, померло 62 пацієнти.

коронавірус карантин МОЗ медики лікарні

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua