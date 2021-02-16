Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб

За минулу добу виявили 150 летальних випадків

За минулу добу виявили 150 летальних випадків

Фото: з відкритих джерел

В Україні 15 лютого COVID-19 виявили у 3143 осіб, госпіталізували 915 хворих, 6189 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

3143 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 16 лютого. Серед захворілих - 182 дитини і 179 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), місті Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

За добу зробили 39 401 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 18 948, методом ІФА - 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9114).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 276 618 осіб;

видужало - 1 122 968 осіб;

летальних результатів - 24 542;

проведено ПЛР-тестів - 6 570 806.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 виявили у 2332 осіб, померло 62 пацієнти.