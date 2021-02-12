Кличко пішов у відпустку попри негоду у столиці: куди подався мер Києва
Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині
Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині
Мер Києва Віталій Кличко, попри погані погодні умови в столиці, пішов у відпустку.
Відповідне розпорядження №55 від 11 лютого оприлюднено на Офіційному порталі Києва, пише RegioNews.
Попри складні погодні умови в Києві, Віталій Кличко вирішив взяти відпочинок. Згідно з розпорядженням, йдеться лише про один робочий день - п'ятницю, 12 лютого. Виконувати його обов'язки буде його заступник Валентин Мондрієвський.
За інформацією ЗМІ, Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині.
Нагадаємо, раніше голова ВР Дмитро Разумков був відсутній в Раді. ЗМІ дізналися, куди подівся спікер.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0