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12 лютого 2021, 10:50 5

Кличко пішов у відпустку попри негоду у столиці: куди подався мер Києва

12 лютого 2021, 10:50 5
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Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині
Фото з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко, попри погані погодні умови в столиці, пішов у відпустку.

Відповідне розпорядження №55 від 11 лютого оприлюднено на Офіційному порталі Києва, пише RegioNews.

Попри складні погодні умови в Києві, Віталій Кличко вирішив взяти відпочинок. Згідно з розпорядженням, йдеться лише про один робочий день - п'ятницю, 12 лютого. Виконувати його обов'язки буде його заступник Валентин Мондрієвський.

За інформацією ЗМІ, Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині.

Нагадаємо, раніше голова ВР Дмитро Разумков був відсутній в Раді. ЗМІ дізналися, куди подівся спікер.

Україна Київ мер відпустка Віталій Кличко

 
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