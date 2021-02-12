Кличко пішов у відпустку попри негоду у столиці: куди подався мер Києва

Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині

Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині

Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко, попри погані погодні умови в столиці, пішов у відпустку.

Відповідне розпорядження №55 від 11 лютого оприлюднено на Офіційному порталі Києва, пише RegioNews.

Попри складні погодні умови в Києві, Віталій Кличко вирішив взяти відпочинок. Згідно з розпорядженням, йдеться лише про один робочий день - п'ятницю, 12 лютого. Виконувати його обов'язки буде його заступник Валентин Мондрієвський.

За інформацією ЗМІ, Кличко має намір залишити Україну і провести вихідні в Туреччині.

Нагадаємо, раніше голова ВР Дмитро Разумков був відсутній в Раді. ЗМІ дізналися, куди подівся спікер.