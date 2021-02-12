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12 февраля 2021, 14:26 5

За первый месяц 2021 года медики получили почти 300 тысяч гривен COVID-выплат

12 февраля 2021, 14:26 5
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Ежемесячные страховые выплаты получают 16 медиков, которые имеют степень потери трудоспособности от 5% до 80%
Ежемесячные страховые выплаты получают 16 медиков, которые имеют степень потери трудоспособности от 5% до 80%
Фото: из открытых источников
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Фонд социального страхования направил 295 тысяч гривен на ежемесячные выплаты за январь для 51 медика и их семей. Ежемесячная выплата для одного медика от Фонда составляет от 710,79 гривны до 21 970 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ, передает RegioNews.

По состоянию на сегодня Фондом социального страхования Украины осуществляются ежемесячные страховые выплаты для 16 медицинских работников, которые имеют степень потери трудоспособности от 5% до 80%. Также ежемесячные страховые выплаты получают 35 иждивенцев в случае смерти медицинского работника", - говорится в сообщении.

ФССУ направил 295 тысяч гривен на финансирование ежемесячных страховых выплат за январь для указанных лиц. Из них на ежемесячные выплаты для медицинских работников - 92 тысяч гривен, для лиц, находившихся на иждивении умерших медицинских работников, - 203 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в Счетной палате полагают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства из "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн.

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