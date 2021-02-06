В Україні виявили більше 4 тисяч нових випадків COVID-19
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях
В Україні за 5 лютого коронавірусну хворобу виявили у 4310 осіб, зафіксовано 129 летальних випадків, госпіталізували 1884 хворих, 7158 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4310 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого. Зокрема, захворіли 220 дітей і 191 медпрацівник", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 241 479 осіб;
- одужало - 1 070 749 осіб;
- летальних випадків - 23 516;
- проведення ПЛР-тестів - 6 376 032.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4 923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році