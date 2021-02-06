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В Україні виявили більше 4 тисяч нових випадків COVID-19
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06 лютого 2021, 10:29 426

В Україні виявили більше 4 тисяч нових випадків COVID-19

06 лютого 2021, 10:29 426
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Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Київській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 5 лютого коронавірусну хворобу виявили у 4310 осіб, зафіксовано 129 летальних випадків, госпіталізували 1884 хворих, 7158 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4310 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого. Зокрема, захворіли 220 дітей і 191 медпрацівник", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 241 479 осіб;
  • одужало - 1 070 749 осіб;
  • летальних випадків - 23 516;
  • проведення ПЛР-тестів - 6 376 032.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 4 923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків.

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