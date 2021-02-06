В Украине выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях
В Украине за 5 февраля коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4310 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник”, - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 241 479 человек;
- выздоровели - 1 070 749 человек;
- летальных случаев - 23 516;
- проведения ПЦР-тестов - 6 376 032.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4 923 человек, зафиксировано 158 летальных случаев.
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