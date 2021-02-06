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06 февраля 2021, 10:29 342

В Украине выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19

06 февраля 2021, 10:29 342
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 5 февраля коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4310 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник”, - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 241 479 человек;
  • выздоровели - 1 070 749 человек;
  • летальных случаев - 23 516;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 376 032.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4 923 человек, зафиксировано 158 летальных случаев.

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