В Украине выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 5 февраля коронавирусную болезнь обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, госпитализировали 1884 больных, 7158 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 4310 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 февраля. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник”, - сообщил министр. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 241 479 человек;

выздоровели - 1 070 749 человек;

летальных случаев - 23 516;

проведения ПЦР-тестов - 6 376 032. Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4 923 человек, зафиксировано 158 летальных случаев.

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