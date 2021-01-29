Сучасні ціни на ремонт та чому варто складати кошторис на будівельні роботи

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Складання кошторису на етапі планування ремонту дозволить зрозуміти, який бюджет необхідний для оновлення оселі, і запобігти можливих проблем з нестачею фінансів

Складання кошторису на етапі планування ремонту дозволить зрозуміти, який бюджет необхідний для оновлення оселі, і запобігти можливих проблем з нестачею фінансів

Ремонт — об'ємний процес, під час якого використовується велика кількість різних будівельних матеріалів і залучаються професійні майстри. Щоб розуміти, скільки коштуватимуть послуги ремонтних бригад та матеріали, складається кошторис.

Якщо ви користуєтесь послугами будівельної компанії, кошторис дозволить зберегти кошти, адже у договорі прописуються точні розцінки на будівельні роботи, які не змінюються під час ремонту.

Вартість ремонту: як змінилися ціни у 2020–2021 роках

Основною тенденцією на ринку будівельних матеріалів залишається подорожчання товарів, вартість яких формується в іноземній валюті. На ціну впливає значне подорожчання їх доставки з інших країн та коливання курсу валют.

Товари вітчизняного виробника мають різну вартість. Позиції, у складі яких є імпортні компоненти, дорожчають, оскільки виробник закуповує їх за кордоном. Товари, що не прив'язані до імпортної сировини, не змінюються у ціні.

Вартість ремонтних робіт збільшується. Це пов'язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму.

Чому варто складати кошторис до початку робіт

Кошторис — фінансовий план, в якому прописані всі витрати на ремонт.

Складати його потрібно саме на початковій стадії ремонту. Це дасть можливість визначити кількість необхідних будівельних матеріалів, обсяг робіт та їх вартість. Таким чином ви зможете запланувати витрати і контролювати хід виконання ремонтних робіт.

На вартість ремонту впливають різні фактори, зокрема:

стан приміщення;

місце розташування будівлі;

внутрішнє планування приміщення;

обсяг та складність необхідних робіт;

ціна обраних будівельних матеріалів;

терміни виконання ремонту.

Розраховувати вартість ремонту можна лише після огляду приміщення та проведення необхідних замірів. Так ви будете розуміти, скільки для ремонту потрібно будівельних матеріалів.

При плануванні витрат на матеріали рекомендовано закладати суму із запасом у 10–15%.

До кого звернутися, щоб скласти безкоштовний кошторис на ремонтні роботи

Приблизний кошторис можна скласти самостійно. Для цього необхідно провести заміри приміщення, у якому планується ремонт, розрахувати кількість необхідних матеріалів та їх вартість.

При складанні кошторису необхідно враховувати додаткові витрати, серед яких доставка товарів, вивіз сміття, прибирання тощо. Формула остаточної вартості ремонту виглядає так: сума кошторису + 15–20% на незаплановані витрати.

Розрахунком точного кошторису на ремонтні роботи займаються будівельні компанії. Наприклад, у РБК-Kronos можно розрахувати вартість ремонту безкоштовно, в режимі онлайн. Щоб отримати результати розрахунку від фахівця, достатньо заповнити заявку на сайті.