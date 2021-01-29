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29 января 2021, 16:07 2703
Пресс-релиз

Актуальные цены на ремонт и почему стоит составлять смету на строительные работы

29 января 2021, 16:07 2703
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Составление сметы на этапе планирования ремонта позволит понять, какой бюджет необходим для обновления жилья, и избежать проблем с нехваткой финансов
Составление сметы на этапе планирования ремонта позволит понять, какой бюджет необходим для обновления жилья, и избежать проблем с нехваткой финансов
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Ремонт — объёмный процесс, во время которого используется большое количество строительных материалов и привлекаются профессиональные мастера. Чтобы понять, сколько будут стоить услуги ремонтных бригад и материалы, составляется смета.

Если вы пользуетесь услугами строительной компании, смета позволит сохранить средства, поскольку в договоре прописываются точные расценки на строительные работы, которые не меняются во время ремонта.

Стоимость ремонта: как изменились цены в 2020–2021 годах

Основной тенденцией на рынке строительных материалов остаётся подорожание товаров, стоимость которых формируется в иностранной валюте. На цену влияет значительное подорожание их доставки из других стран и колебание курса валют.

Товары отечественного производителя имеют разную стоимость. Позиции, в составе которых есть импортные компоненты, дорожают, поскольку производитель закупает их за границей. Товары, которые не привязаны к импортному сырью, не меняются в цене.

Стоимость ремонтных работ увеличивается. Это связано с повышением уровня прожиточного минимума.

Почему стоит составлять смету до начала работ

Смета — финансовый план, в котором прописаны все расходы на ремонт.

Составлять его нужно именно на начальной стадии ремонта. Это даст возможность определить количество необходимых строительных материалов, объём работ и их стоимость. Таким образом вы сможете запланировать расходы и контролировать ход выполнения ремонтных работ.

На стоимость ремонта влияют разные факторы, в частности:

  • состояние помещения;
  • местоположение здания;
  • внутренняя планировка помещения;
  • объём и сложность необходимых работ;
  • цена выбранных строительных материалов;
  • сроки выполнения ремонта.

Рассчитать стоимость ремонта можно только после осмотра помещения и проведения необходимых замеров. Так вы будете понимать, сколько для ремонта нужно строительных материалов.

При планировании расходов на материалы рекомендуется закладывать сумму с запасом в 10–15%.

К кому обратиться, чтобы составить бесплатную смету на ремонтные работы

Приблизительную смету можно составить самостоятельно. Для этого нужно провести замеры помещения, в котором планируется ремонт, рассчитать количество необходимых материалов и их стоимость.

При составлении сметы нужно учитывать дополнительные расходы, среди которых доставка товаров, вывоз мусора, уборка и т. д. Формула окончательной стоимости ремонта выглядит так: сумма сметы + 15–20% на незапланированные расходы.

Расчётом точной сметы на ремонтные работы занимаются строительные компании. Например, в RBK Kronos можно рассчитать стоимость ремонта бесплатно, в режиме онлайн. Чтобы получить результаты расчёта от специалиста, достаточно заполнить заявку на сайте.

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