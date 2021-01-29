Актуальные цены на ремонт и почему стоит составлять смету на строительные работы
Ремонт — объёмный процесс, во время которого используется большое количество строительных материалов и привлекаются профессиональные мастера. Чтобы понять, сколько будут стоить услуги ремонтных бригад и материалы, составляется смета.
Если вы пользуетесь услугами строительной компании, смета позволит сохранить средства, поскольку в договоре прописываются точные расценки на строительные работы, которые не меняются во время ремонта.
Стоимость ремонта: как изменились цены в 2020–2021 годах
Основной тенденцией на рынке строительных материалов остаётся подорожание товаров, стоимость которых формируется в иностранной валюте. На цену влияет значительное подорожание их доставки из других стран и колебание курса валют.
Товары отечественного производителя имеют разную стоимость. Позиции, в составе которых есть импортные компоненты, дорожают, поскольку производитель закупает их за границей. Товары, которые не привязаны к импортному сырью, не меняются в цене.
Стоимость ремонтных работ увеличивается. Это связано с повышением уровня прожиточного минимума.
Почему стоит составлять смету до начала работ
Смета — финансовый план, в котором прописаны все расходы на ремонт.
Составлять его нужно именно на начальной стадии ремонта. Это даст возможность определить количество необходимых строительных материалов, объём работ и их стоимость. Таким образом вы сможете запланировать расходы и контролировать ход выполнения ремонтных работ.
На стоимость ремонта влияют разные факторы, в частности:
- состояние помещения;
- местоположение здания;
- внутренняя планировка помещения;
- объём и сложность необходимых работ;
- цена выбранных строительных материалов;
- сроки выполнения ремонта.
Рассчитать стоимость ремонта можно только после осмотра помещения и проведения необходимых замеров. Так вы будете понимать, сколько для ремонта нужно строительных материалов.
При планировании расходов на материалы рекомендуется закладывать сумму с запасом в 10–15%.
К кому обратиться, чтобы составить бесплатную смету на ремонтные работы
Приблизительную смету можно составить самостоятельно. Для этого нужно провести замеры помещения, в котором планируется ремонт, рассчитать количество необходимых материалов и их стоимость.
При составлении сметы нужно учитывать дополнительные расходы, среди которых доставка товаров, вывоз мусора, уборка и т. д. Формула окончательной стоимости ремонта выглядит так: сумма сметы + 15–20% на незапланированные расходы.
Расчётом точной сметы на ремонтные работы занимаются строительные компании. Например, в RBK Kronos можно рассчитать стоимость ремонта бесплатно, в режиме онлайн. Чтобы получить результаты расчёта от специалиста, достаточно заполнить заявку на сайте.