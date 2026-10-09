Мінус 1710 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
Сили оборони України за добу ліквідували 1710 окупантів, 67 артилерійських систем, 7 бронемашин, 1757 БпЛА, а також 617 авто та 4 одиниці спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у вересні прикордонний підрозділ "Фенікс" продемонстрував рекордні результати зі знищення безпілотників та живої сили ворога. Крім звичних розвідувальних БпЛА, таких як "Скат", ZALA чи "Князь Віщий Олег", бійці вперше збили новітній російський дрон "Альбатрос М5".
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Графіки не діють: в окремих регіонах України аварійно вимикають світло
09 жовтня 2026, 09:35Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
09 жовтня 2026, 09:11Росія атакувала Україну 136 дронами: скільки цілей збила ППО
09 жовтня 2026, 08:59Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині
09 жовтня 2026, 08:55На Кіровоградщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка після атаки РФ
09 жовтня 2026, 08:15У Києві чоловік двічі вдарив товариша ножем під час застілля
09 жовтня 2026, 07:58Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина
09 жовтня 2026, 07:40У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом: восьмеро травмованих
09 жовтня 2026, 07:17Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий, виникла пожежа
09 жовтня 2026, 07:04
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »