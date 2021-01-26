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26 января 2021, 12:19 5

В Кабмине рассказали о готовности к вакцинации от COVID-19

26 января 2021, 12:19 5
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Правительство готовит медицинскую систему для развертывания кампании по COVID-вакцинации
Правительство готовит медицинскую систему для развертывания кампании по COVID-вакцинации
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 26 января заявил, что уже сформированы специальные мобильные бригады и готовятся пункты прививок, также в регионах уже определены на местах ответственные за вакцинацию.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в Верховной Раде, передает RegioNews.

Правительство подготовило и продолжает готовить медицинскую систему для развертывания быстрой кампании по вакцинации... Уже определены ответственные на местах - процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, продолжается формирование маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирование бригад, которые будут проводить прививку.

Состав бригад уже сформирован поименно. Есть четкое понимание, кто и где будет работать и кого обслуживать. Таких мобильных бригад будет работать более 500", – отметил он.

Премьер-министр пояснил, что второй и последующие этапы вакцинации планируется проводить уже в пунктах прививок. Всего к реализации COVID-вакцинация будет привлечено 4 тысячи заведений.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации.

коронавирус Кабмин вакцина медицина Денис Шмыгаль
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