В Кабмине рассказали о готовности к вакцинации от COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 26 января заявил, что уже сформированы специальные мобильные бригады и готовятся пункты прививок, также в регионах уже определены на местах ответственные за вакцинацию.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в Верховной Раде, передает RegioNews.
Правительство подготовило и продолжает готовить медицинскую систему для развертывания быстрой кампании по вакцинации... Уже определены ответственные на местах - процесс в областях будут координировать руководители департаментов здравоохранения", – сообщил Шмыгаль.
По его словам, продолжается формирование маршрутов для оперативной и безопасной доставки вакцин, формирование бригад, которые будут проводить прививку.
Состав бригад уже сформирован поименно. Есть четкое понимание, кто и где будет работать и кого обслуживать. Таких мобильных бригад будет работать более 500", – отметил он.
Премьер-министр пояснил, что второй и последующие этапы вакцинации планируется проводить уже в пунктах прививок. Всего к реализации COVID-вакцинация будет привлечено 4 тысячи заведений.
Ранее сообщалось, что Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации.