Україна хоче купити ще одну вакцину від коронавірусу

Йдеться про індійський препарат Serum Institute

Йдеться про індійський препарат Serum Institute

Рixabay

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

Як пише RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації.

Втім, він не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

"Паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на цей час", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні вже підготували два літаки для перевезення вакцини від коронавірусу.