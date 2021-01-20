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20 січня 2021, 16:01 310

Україна хоче купити ще одну вакцину від коронавірусу

20 січня 2021, 16:01 310
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Йдеться про індійський препарат Serum Institute
Йдеться про індійський препарат Serum Institute
Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

Як пише RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації.

Втім, він не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

"Паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Нововакс" і має можливість виробляти вакцину компанії "АстраЗенека" на цей час", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні вже підготували два літаки для перевезення вакцини від коронавірусу.

вакцина
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