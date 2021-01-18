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18 січня 2021, 11:19 11

Коронавірус: у МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація

18 січня 2021, 11:19 11
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Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Запорізькій та Миколаївській областях
Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Запорізькій та Миколаївській областях
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 18 січня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 386,8 на 100 тис. населення, Миколаївській області - 385,9, Черкаській області - 328,3 та в Києві -319,5.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 86,5 на 100 тис. населення, Закарпатській - 106,0 та в Івано-Франківській областях - 122,2.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3034 осіб.

коронавірус карантин ушпиталення область Район
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