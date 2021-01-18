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18 січня 2021, 09:01 15

В Україні після вихідних різко знизився добовий показник COVID-19

18 січня 2021, 09:01 15
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В лікарні потрапили 1 304 хворих
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3034 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, 5236 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3034 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Миколаївській (323), місті Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 163 716 осіб;
  • одужало - 871 196 осіб;
  • летальних результатів - 20 869;
  • проведення ПЛР-тестів - 5 964 388.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 5990 осіб.

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