В Україні після вихідних різко знизився добовий показник COVID-19

В лікарні потрапили 1 304 хворих

В лікарні потрапили 1 304 хворих

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3034 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, 5236 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3034 нових випадку COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Миколаївській (323), місті Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 163 716 осіб;

одужало - 871 196 осіб;

летальних результатів - 20 869;

проведення ПЛР-тестів - 5 964 388.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 5990 осіб.