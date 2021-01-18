Коронавирус: в Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской и Николаевской областях

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской и Николаевской областях

Фото: из открытых источников

По состоянию на 18 января ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в городе Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья.

По данным Минздрава, самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 386,8 на 100 тыс. населения, Николаевской области - 385,9, Черкасской области - 328,3 и в Киеве -319,5.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 86,5 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 106,0 и Ивано-Франковской областях - 122,2.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 3034 человек.