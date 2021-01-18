Коронавирус: в Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация
Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской и Николаевской областях
Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Запорожской и Николаевской областях
По состоянию на 18 января ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в городе Киеве.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья.
По данным Минздрава, самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 386,8 на 100 тыс. населения, Николаевской области - 385,9, Черкасской области - 328,3 и в Киеве -319,5.
Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 86,5 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 106,0 и Ивано-Франковской областях - 122,2.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 3034 человек.
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