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В Україні виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19
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17 січня 2021, 10:29 13

В Україні виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19

17 січня 2021, 10:29 13
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 січня COVID-19 виявили у 5990 осіб, зафіксовано 116 летальних випадків, була госпіталізована 2131 людина, 8777 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5990 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 160 682 людини, одужали 865 960 українців, летальних випадків - 20 802.

Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили 7 729 нових випадків COVID-19.

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