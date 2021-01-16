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Коронавірус в Україні: захворіли ще близько 8 тисяч осіб
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16 січня 2021, 10:45 6

Коронавірус в Україні: захворіли ще близько 8 тисяч осіб

16 січня 2021, 10:45 6
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За вчора госпіталізували 2 083 особи, померли 144 осіб, 9 792 пацієнтів одужали
За вчора госпіталізували 2 083 особи, померли 144 осіб, 9 792 пацієнтів одужали
Фото: flickr
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За останню добу в Україні виявили 7 729 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Як інформує RegioNews, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, за 15 січня проведено 48 700 тестів на коронавірус, у тому числі 29 363 ПЛР тестів та 19 337 ІФА-тестів.

За вчора госпіталізували 2 083 особи, померли 144 осіб, 9 792 пацієнтів одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

За весь час в Україні заразились 1 154 692 особи, з них одужала 857 183 осіб, летальних випадків - 20 686.

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, January 15, 2021

Раніше повідомлялося, що у МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово.

коронавірус Україна карантин МОЗ смерті
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