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В Украине выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
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17 января 2021, 10:29 5

В Украине выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19

17 января 2021, 10:29 5
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 16 января COVID-19 обнаружили у 5990 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, был госпитализирован 2131 человек, 8777 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5990 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, выздоровели 865 960 украинцев, летальных случаев - 20 802.

Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 7 729 новых случаев COVID-19.

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