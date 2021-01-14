Степанов закликав політиків не маніпулювати навколо питання постачання вакцин від COVID-19

Переговори з усіма розробниками COVID-вакцин ведуться з травня

Переговори з усіма розробниками COVID-вакцин ведуться з травня

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов завірив, що Україна почала вести перемовини з провідними фармкомпаніями, які заявили про розробку вакцини від коронавірусу, ще в травні 2020 року.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Всі без виключення виробники у світі, які виробляють вакцини, які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини... ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ" - заявив він.

Степанов закликав не маніпулювати питанням постачання вакцини проти коронавірусної хвороби в Україну.

Тому ці маніпуляції, які намагаються розганятися деякими політичними діячами, у яких крім балаканини нічого немає. Мета - навести жах і тримати українців в страху", - пояснив міністр.

Раніше Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу.

Також нагадаємо, Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин.