Степанов призвал политиков не манипулировать вокруг вопроса поставки вакцин от COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина начала вести переговоры с ведущими фарм-компаниями, которые заявили о разработке вакцины от коронавируса, еще в мае 2020 года.
Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.
Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ" - заявил он.
Степанов призвал не манипулировать вопросом поставки вакцины против коронавирусной болезни в Украину.
Поэтому эти манипуляции, которые пытаются разгоняться некоторыми политическими деятелями, у которых кроме болтовни ничего нет. Цель - вселить ужас и держать украинцев в страхе", - пояснил министр.
Ранее Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцину от коронавируса.
Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.
В ответ на это министр здравоохранения України Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.