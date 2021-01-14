Степанов призвал политиков не манипулировать вокруг вопроса поставки вакцин от COVID-19

Переговоры со всеми разработчиками COVID-вакцин ведутся с мая

Переговоры со всеми разработчиками COVID-вакцин ведутся с мая

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Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина начала вести переговоры с ведущими фарм-компаниями, которые заявили о разработке вакцины от коронавируса, еще в мае 2020 года.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ" - заявил он.

Степанов призвал не манипулировать вопросом поставки вакцины против коронавирусной болезни в Украину.

Поэтому эти манипуляции, которые пытаются разгоняться некоторыми политическими деятелями, у которых кроме болтовни ничего нет. Цель - вселить ужас и держать украинцев в страхе", - пояснил министр.

Ранее Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцину от коронавируса.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

В ответ на это министр здравоохранения України Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин.