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13 января 2021, 14:40 16

Стало известно, сколько будет стоить производство COVID-вакцины в Украине

13 января 2021, 14:40 16
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Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро
Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро
Фото: из открытых источников
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Глава правления АО "Лекхим" Валерий Печаев сообщил, что уже в 2022 году в Харькове планируют начать производить вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac. Сейчас ведутся переговоры о покупке необходимого оборудования.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро. Будет уточняться. В целом производство вакцин это довольно дорого", - сообщил он.

Печаев добавил, что уже ведутся переговоры о покупке оборудования с Германией, Испанией и Италией.

Напомним, в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.

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