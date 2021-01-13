Стало известно, сколько будет стоить производство COVID-вакцины в Украине
Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро
Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро
Глава правления АО "Лекхим" Валерий Печаев сообщил, что уже в 2022 году в Харькове планируют начать производить вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac. Сейчас ведутся переговоры о покупке необходимого оборудования.
Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.
Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет около 10 млн евро. Будет уточняться. В целом производство вакцин это довольно дорого", - сообщил он.
Печаев добавил, что уже ведутся переговоры о покупке оборудования с Германией, Испанией и Италией.
Напомним, в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.
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