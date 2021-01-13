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13 января 2021, 09:00 14

В Украине за сутки выросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19

13 января 2021, 09:00 14
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 6 409 человек, зафиксировано 195 летальных случаев, 14 503 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6409 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 130 839 человек;
  • выздоровели - 826 871 человек;
  • летальных исходов - 20 214;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 841 502.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек.

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