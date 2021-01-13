В Украине за сутки выросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19
В больницу попало 2 564 больных
В больницу попало 2 564 больных
В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 6 409 человек, зафиксировано 195 летальных случаев, 14 503 пациента выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
6409 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 130 839 человек;
- выздоровели - 826 871 человек;
- летальных исходов - 20 214;
- проведено ПЦР-тестов - 5 841 502.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек.
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