Ляшко пояснив, коли можна буде отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19

Обов'язкова вимога - всі щеплення повинні бути схвалені ВООЗ

Обов'язкова вимога - всі щеплення повинні бути схвалені ВООЗ

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 дозволено видавати тільки після щеплення схваленими препаратами Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

Міжнародні медико-санітарні правила дозволяють надавати міжнародні свідоцтва про вакцинації тільки у випадку, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ", - зазначив Ляшко.

За його словами, такий дозвіл отримали поки тільки компанії Pfizer і BioNTech.

Він додав, що після появи вакцини від коронавірусу деякі країни скористалися можливістю і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. В Україні поки що лише розглядають такий варіант, а остаточне рішення приймуть, коли отримають інформацію, чи зупиняє вакцинація людини розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 5 116 осіб.