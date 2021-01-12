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Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19
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12 января 2021, 11:34 10

Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19

12 января 2021, 11:34 10
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Обязательное требование - все прививки должны быть одобрены ВОЗ
Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает RegioNews.

Международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ", - отметил Ляшко.

По его словам, такое разрешение получили пока только компании Pfizer и BioNTech.

Он добавил, что после появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. В Украине пока только рассматривают такой вариант, а окончательное решение примут, когда получат информацию, останавливает ли вакцинирование человека распространение коронавируса.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек.

коронавирус вакцина карантин медики Виктор Ляшко
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