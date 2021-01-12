Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами.
Об этом он сообщил во время брифинга, передает RegioNews.
Международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ", - отметил Ляшко.
По его словам, такое разрешение получили пока только компании Pfizer и BioNTech.
Он добавил, что после появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможность и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. В Украине пока только рассматривают такой вариант, а окончательное решение примут, когда получат информацию, останавливает ли вакцинирование человека распространение коронавируса.
Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек.