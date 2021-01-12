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12 січня 2021, 10:58 12

У МОЗ розповіли про нововведення для приїжджих з Криму та ОРДЛО

12 січня 2021, 10:58 12
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Тепер самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу
Тепер самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу
Фото: з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що особи, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО, можуть припинити самоізоляцію після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

Оновлення, яке з'явилось, що самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу, який проведено після перетину контрольного пункту в'їзду та виїзду. Саме цією постановою Кабмін зобов'язав Донецьку, Луганську та Херсонську обласні державні адміністрації створити певні пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду та виїзду", - пояснив Ляшко.

Раніше при поверненні громадяни повинні були проходити обов'язкову двотижневу самоізоляцію або здавати тест на COVID-19 в лабораторіях. Тепер люди не повинні будуть йти на самоізоляцію, якщо тест буде негативним. Послуги на визначення антигену будуть безоплатними для громадян України.

За його словами, кожного дня результати експрес-тестування, які проводять в контрольних пунктах, будуть передаватися до Центру громадського здоров'я, і звідти потрапляти у додаток "Вдома", і автоматично буде припинятись самоізоляція.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 5 116 осіб.

коронавірус ОРДЛО карантин МОЗ самоізоляція
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