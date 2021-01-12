В Минздраве рассказали о нововведениях для приезжих из Крыма и ОРДЛО

Теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к коронавирусу

Теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к коронавирусу

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что лица, которые въезжают из оккупированного Крыма и ОРДЛО, могут прекратить самоизоляцию после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Об этом он сообщил на брифинге, передает RegioNews.

Обновление, которое появилось и теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к коронавирусу, который проведен после пересечения контрольного пункта въезда и выезда. Именно этим постановлением Кабмин обязал Донецкую, Луганскую и Херсонскую областные государственные администрации создать определенные пункты тестирования на контрольных пунктах въезда и выезда", - пояснил Ляшко.

Раньше при возвращении граждане должны были проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию или сдавать тест на COVID-19 в лабораториях. Теперь люди не должны будут идти на самоизоляцию, если тест будет отрицательным. Услуги на определение антигена будут бесплатными для граждан Украины.

По его словам, каждый день результаты экспресс-тестирования, которые проводят в контрольных пунктах, будут передаваться в Центр общественного здоровья и оттуда попадать в приложение "Вдома", и автоматически будет прекращаться самоизоляция.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 человек.