В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях
В Україні за 9 січня COVID-19 виявили у 5011 осіб, зафіксовано 99 летальних випадків, були госпіталізовані 2100 осіб, 5292 пацієнти одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
5011 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 10 січня. Зокрема, захворіли 113 дітей і 164 медпрацівника", - повідомив міністр.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Одещині (446), Київщині (405), в місті Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1115026 людина,
- одужало - 791 598 осіб,
- летальних випадків - 19767,
- проведено ПЛР-тестів - 5769908.
Нагадаємо, за 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19.
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