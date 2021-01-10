В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях

Фото: Getty Images

В Україні за 9 січня COVID-19 виявили у 5011 осіб, зафіксовано 99 летальних випадків, були госпіталізовані 2100 осіб, 5292 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5011 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 10 січня. Зокрема, захворіли 113 дітей і 164 медпрацівника", - повідомив міністр.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Одещині (446), Київщині (405), в місті Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1115026 людина,

одужало - 791 598 осіб,

летальних випадків - 19767,

проведено ПЛР-тестів - 5769908.

Нагадаємо, за 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19.