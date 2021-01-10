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10 січня 2021, 10:41 8

В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19

10 січня 2021, 10:41 8
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Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Одеській та Київській областях
Фото: Getty Images
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В Україні за 9 січня COVID-19 виявили у 5011 осіб, зафіксовано 99 летальних випадків, були госпіталізовані 2100 осіб, 5292 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5011 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 10 січня. Зокрема, захворіли 113 дітей і 164 медпрацівника", - повідомив міністр.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Одещині (446), Київщині (405), в місті Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1115026 людина,
  • одужало - 791 598 осіб,
  • летальних випадків - 19767,
  • проведено ПЛР-тестів - 5769908.

Нагадаємо, за 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19.

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