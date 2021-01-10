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10 января 2021, 10:41 14

В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19

10 января 2021, 10:41 14
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Наибольшее количество новых случаев выявили в Одесской и Киевской областях
Наибольшее количество новых случаев выявили в Одесской и Киевской областях
Фото: Getty Images
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В Украине за 9 января COVID-19 обнаружили у 5011 человек, зафиксировано 99 летальных случая, были госпитализированы 2100 человек, 5292 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5011 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника", - сообщил министр.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано на Одесчине (446), Киевщине (405), в городе Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1115026 человек,
  • выздоровели - 791 598 человек,
  • летальных случаев - 19767,
  • проведено ПЦР-тестов - 5769908.

Напомним, за 8 января в Украине было зафиксировано 4 846 новых случаев COVID-19.

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