В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
Наибольшее количество новых случаев выявили в Одесской и Киевской областях
Наибольшее количество новых случаев выявили в Одесской и Киевской областях
В Украине за 9 января COVID-19 обнаружили у 5011 человек, зафиксировано 99 летальных случая, были госпитализированы 2100 человек, 5292 пациента выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5011 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника", - сообщил министр.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано на Одесчине (446), Киевщине (405), в городе Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1115026 человек,
- выздоровели - 791 598 человек,
- летальных случаев - 19767,
- проведено ПЦР-тестов - 5769908.
Напомним, за 8 января в Украине было зафиксировано 4 846 новых случаев COVID-19.
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