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04 січня 2021, 20:55 4

Зручні місця в СІЗО принесли Мін'юсту понад 2 мільйони гривень

04 січня 2021, 20:55 4
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За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи
За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи
Фото: Facebook
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Програма платного продажу покращених місць у слідчих ізоляторах вже принесла Міністерству юстиції понад 2 мільйони гривень. 

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", - написав Малюська.

Він також опублікував фото безкоштовної камери на 22 особи в Київському слідчому ізоляторі, яка була відремонтована за надходження від платних камер.

Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.

ув'язнені Мінюст СІЗО Денис Малюська камери
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