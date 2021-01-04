Зручні місця в СІЗО принесли Мін'юсту понад 2 мільйони гривень

За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи

За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи

Фото: Facebook

Програма платного продажу покращених місць у слідчих ізоляторах вже принесла Міністерству юстиції понад 2 мільйони гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", - написав Малюська.

Він також опублікував фото безкоштовної камери на 22 особи в Київському слідчому ізоляторі, яка була відремонтована за надходження від платних камер.

Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.