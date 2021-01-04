Зручні місця в СІЗО принесли Мін'юсту понад 2 мільйони гривень
За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи
За отримані кошти вдалось відремонтувати безкоштовну камеру на 22 особи
Програма платного продажу покращених місць у слідчих ізоляторах вже принесла Міністерству юстиції понад 2 мільйони гривень.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.
Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", - написав Малюська.
Він також опублікував фото безкоштовної камери на 22 особи в Київському слідчому ізоляторі, яка була відремонтована за надходження від платних камер.
Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.
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