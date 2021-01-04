Удобные места в СИЗО принесли Минюсту свыше 2 миллионов гривен
За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека
За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека
Программа платной продажи улучшенных мест в следственных изоляторах уже принесла Министерству юстиции свыше 2 миллионов гривен.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", - написал Малюська.
Он также опубликовал фото бесплатной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе, которая была отремонтирована за деньги от содержания платных камер.
Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.
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