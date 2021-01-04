Удобные места в СИЗО принесли Минюсту свыше 2 миллионов гривен

За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека

За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека

Фото: Facebook

Программа платной продажи улучшенных мест в следственных изоляторах уже принесла Министерству юстиции свыше 2 миллионов гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", - написал Малюська.

Он также опубликовал фото бесплатной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе, которая была отремонтирована за деньги от содержания платных камер.

Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.