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04 января 2021, 20:55 4

Удобные места в СИЗО принесли Минюсту свыше 2 миллионов гривен

04 января 2021, 20:55 4
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За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека
За полученные средства удалось отремонтировать бесплатную камеру на 22 человека
Фото: Facebook
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Программа платной продажи улучшенных мест в следственных изоляторах уже принесла Министерству юстиции свыше 2 миллионов гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", - написал Малюська.

Он также опубликовал фото бесплатной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе, которая была отремонтирована за деньги от содержания платных камер.

Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.

заключенные Минюст СИЗО Денис Малюська камеры
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