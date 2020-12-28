В НАН пояснили різкий спад захворюваності COVID-19 в Україні

В країні закінчується перша хвиля епідемії

В країні закінчується перша хвиля епідемії

Фото: з відкритих джерел

Академік Національної академії наук Сергій Комісаренко спад захворюваності пояснив тим, що в країні може закінчуватися перша хвиля коронавірусу, а також чималу роль зіграло те, що люди почали розуміти небезпеку вірусу і виконують рекомендації фахівців.

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Люди поступово починають розуміти небезпеку вірусу і захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання", - зазначив він.

За його словами, все ж головний фактор - це поведінка самого вірусу.

Поки що немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальний, що він спричиняє більш жорстке чи полегшене захворювання. Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив академік.

Він додав, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання або після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою та, можливо менше людей були інфіковані", - заявив Комісаренко.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.