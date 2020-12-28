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28 декабря 2020, 10:26 13

В НАН объяснили резкий спад заболеваемости COVID-19 в Украине

28 декабря 2020, 10:26 13
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В стране заканчивается первая волна эпидемии
В стране заканчивается первая волна эпидемии
Фото: из открытых источников
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Академик Национальной академии наук Сергей Комисаренко спад заболеваемости объяснил тем, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса, а также немалую роль сыграло то, что люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование", - отметил он.

По его словам, все же главный фактор - это поведение самого вируса.

Пока нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснив академик.

Он добавил, что сейчас в Украине проявляют меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.

"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы", - заявил Комисаренко.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

коронавирус вирус болезнь пандемия ученые
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