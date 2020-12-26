Степанов хоче через три роки запустити в Україні систему трансплантації органів

Це дозволить отримувати такі послуги, не виїжджаючи з країни

Це дозволить отримувати такі послуги, не виїжджаючи з країни

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що через три роки в Україні зможуть запустити власну повноцінну систему трансплантації органів.

Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, через три роки Україна зможе досягти так званої трансплантаційної незалежності та громадяни, які потребують пересадки органів, зможуть отримати таку операцію, не виїжджаючи з країни.

Степанов додав, що на цьому тижні Кабмін прийняв постанову про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин.

Мета цієї постанови: забезпечити запуск з 1 січня 2021 цієї системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", - зазначив міністр.

Крім того, на цьому тижні було прийнято рішення про створення Українського центру, який буде займатися усіма питаннями трансплантації. Степанов вважає, що в Україні зможуть робити близько 5 000 операцій в рік. У цьому році їх зробили більше сотні.

Раніше повідомлялося, що МОЗ зможе користуватися вертольотами МВС для транспортування хворих і термінових трансплантацій.